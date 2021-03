"Una protesi per Luigi": raccolta fondi per aiutare un agente di Polizia a rimettersi in piedi

Una raccolta in favore di Luigi Capraro, il sostituto commissario della Polizia di frontiera presso il Trieste Airport, colpito da un tumore osseo e costretto all'amputazione di una gamba, un'iniziativa organizzata da numerose associazioni benefiche al fine di acquistare una protesi. Un costo non indifferente: 50mila euro, ma grande è l'ondata di solidarietà che si è formata intorno all'agente e che ha spinto le associazioni benefiche del territorio a unirsi per una causa comune. La raccolta è stata organizzata da Amis dal Disu con il supporto di Settembre InVITA, Ipa Monfalcone, Moto club Polizia di Stato Delegazione Trieste, Asd Atletica Monfalcone, Thin blue line Italye il comitato Amici di Federico.

E' possibile partecipare inviando un bonifico all’iban IT 58 X070 8563 8900 06210026 636, intestato a “Ass. Amis dal Visu” O.d.v. indicando come causale “una protesi per Luigi”