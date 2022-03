Visita Mattarella all'Università, fuori la protesta dei No Green Pass

Una quarantina di manifestanti riconducibili al Coordinamento No Green Pass hanno manifestato in piazzale Europa, davanti alla sede centrale dell'Università degli Studi di Trieste. La protesta è stata inscenata in occasione della visita istituzionale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Imponenti le misure di sicurezza messe in campo all'esterno dell'ateneo giuliano. All'interno - dove la stampa ha seguito la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dalla sala Bachelet - il Capo dello Stato ha ascoltato i discorsi del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, del rettore Roberto Di Lenarda e dei rappresentanti dei lavoratori e degli studenti.