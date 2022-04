Violenza in Piazza Garibaldi, il questore: "Assicuro impegno sulla zona"

"Assicuro un impegno su questa zona. Ci siamo e ci saremo perché il nostro compito è la prevenzione". Lo ha detto il Questore Ostuni presente questa mattina in piazza Garibaldi al punto di ascolto e informativo mobile della Polizia dedicato alla cittadinanza in generale, e in specie alle donne, per diffondere l'importanza di una cultura fondata sulla parità di genere.



"Questa piazza mi è stata menzionata sin da subito dai miei collaboratori. Le daremo massima attenzione e faremo lo stesso con tutte le zone dove ci sono fenomeni che vanno seguiti"."Questo non significa che trascureremo il resto della città - ha specificato Ostuni -. Noi siamo qui per fare il nostro lavoro e per farlo al meglio dobbiamo ascoltare le esigenze dei cittadini. Preferisco ricevere qualche segnalazione in più che non riceverle. Questo ci permette di vagliarle e incidere dove è possibile farlo. Non siamo soli ma è un lavoro di tutti in quanto collaboriamo con il Prefetto e le altre forze dell'ordine".