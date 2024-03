Ancora violenza in pieno giorno: minorenne sfugge a una rapina e si rifugia in un negozio

TRIESTE - Si nasconde in un negozio dichiarando di essere scampato a una rapina e interviene la polizia. E’ successo a un ragazzo minorenne in via Delle Torri, nel pomeriggio di domenica 24 marzo, intorno alle 16:30. Il giovane, originario di uno stato dell’America Latina, ha riferito agli agenti che alcune persone lo avevano minacciato con un coltello e ha quindi cercato riparo nel pubblico esercizio della zona. La questura conferma l’intervento anche se i presunti rapinatori non sono stati rintracciati. Nella stessa giornata si era verificata una rissa in piazza Volontari Giuliani e una in giardino pubblico. In quest'ultima occasione era stato utilizzato anche un coltello.