Rapina a mano armata oltre confine, è caccia a coppia di ladri

Due persone armate di pistola hanno fatto irruzione in un appartamento di Isola (in Slovenia) minacciando la proprietaria e rubando sia denaro che oro. I due malviventi sono stati sentiti parlare in italiano e sloveno e subito dopo il furto si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L'episodio è avvenuto poco dopo le 10 di oggi 13 giugno in via Tomsiceva. Il Dipartimento di polizia di Capodistria ha istituito numerosi posti di blocco. L'allerta è stata diramata alle autorità di sicurezza croate e italiane. Secondo una prima ricostruzione il primo indossava una maglietta blu con cappuccio, mentre l'altro aveva una maglietta di colore nero. Entrambi indossano pantaloni lunghi e neri, scarpe da ginnastica e sono alti circa un metro e 80. La notizia è in aggiornamento.