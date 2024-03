Senza patente e assicurazione, stangata da 12 mila euro

TRIESTE - Ancora Ponziana. A un pregiudicato triestino, tra i 30 e i 40 anni, sono state comminate diverse sanzioni per un totale di 12 mila euro. Alcuni giorni fa la sala operativa della polizia locale ha ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini preoccupati a causa di un'auto che sfrecciava ad alta velocità nel popolare rione. Sono intervenute due pattuglie del reparto motorizzato che hanno intercettato e fermato, in via Lorenzetti, l'auto, non assicurata, alla cui guida c'era un uomo senza patente, revocata addirittura nel 2018. Controlli più approfonditi, tra l'altro, hanno appurato che, solo 10 giorni prima, un'altra pattuglia dello stesso reparto gli aveva già contestato le stesse violazioni, ossia la guida senza patente e la mancanza di assicurazione, Motivo per il quale all'uomo è stata sequestrata l'auto. In conclusione, nel giro di dieci giorni, all'uomo sono state comminate due multe, entrambe da 5 mila euro, per guida senza patente, e un'altra sanzione di 2 mila euro, per un totale, appunto, di 12 mila euro.