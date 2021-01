In prima linea nella lotta al Covid, le Cravatte Rosse premiano otto professionisti

Si è tenuta nella sala Irredenti della Casa del Combattente la consegna degli attestati di merito ad otto professionisti che si sono particolarmente distinte per il sostegno all'associazione e che si si sono impegnati nel corso del 2020 per attività in aiuto alla popolazione nel corso della pandemia del CoViD-19.

Alla presenza del direttivo, il segretario Pierpaolo Purelli e il presidente Mauro Pierazzi hanno consegnato gli attestati a Rosanna Frinzi, Manuel Cleva, Livio Fogar, Graziano Ferlora, Tommaso De Mottoni e agli ispettori capo della Polizia Locale Roberto Dellosto, Barbara Foscarini e Fabio Visentin.