Dall'Austria al Giappone: ecco le regole per viaggiare all'estero

La prima cosa da fare se si stesse progettando un viaggio all’estero sarebbe chiamare l’ambasciata o il consolato in Italia del paese verso il quale si sta pensando di andare a trascorrere le vacanze, monitorando i consigli del sito della Farnesina, quanto meno per evitare zone dove sia davvero fuori luogo spostarsi, come quei paesi del Sudamerica o dell’Asia orientale in cui il Covid continua a diffondersi senza freni. Sempre sul sito del Ministero degli Esteri, si può trovare un questionario attraverso il quale si fornisce all'utente, tramite una serie di domande, tutte le informazioni necessarie e l'iter da seguire per effettuare lo spostamento. Comunque, fermo restando il paese, si deve chiamare l’ambasciata per informare delle proprie intenzioni di partire e avere quante più informazioni possibile. Questo perché è ancora in vigore ''la disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero contenuta nel Dpcm del 2 marzo 2021 e in un’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Ma paese che si va, regole che si trovano. E allora vediamo alcuni dei paesi più gettonati dagli italiani:

Viaggiare all'estero, le regole dei paesi per chi si sposta dall'Italia