Resiste ai Poliziotti e li aggredisce: denunciato 27enne

Sabato sera la Polizia di Stato ha denunciato un triestino del 1994 – già noto alle Forze dell’Ordine - per il rifiuto di fornire le proprie generalità, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, e per lesioni personali. Coinvolti gli operatori di una Volante, presenti in via Pinguente a seguito di una chiamata da parte di una cittadina alla sala operativa della Questura per il tramite del Numero Unico d’Emergenza 112. Dopo le formalità di rito, gli agenti lo hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.