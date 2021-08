Resistenza a pubblico ufficiale, 23enne triestina nei guai

La giovane è stata denunciata dalla Polizia di Stato in viale XX settembre. Nella giornata di ieri la Squadra Volante ha anche ritrovato in viale al Cacciatore uno scooter rubato

La Polizia di Stato ha denunciato nella giornata di ieri, 14 agosto, una 23enne triestina per resistenza al pubblico ufficiale. Il fatto si è verificato in viale XX settembre, dove la Volante si era recata su segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato una persona in stato confusionale.

Sempre nella giornata di ieri una Volante ha rintracciato in viale al Cacciatore uno scooter rubato. Successivamente è stato restituito al legittimo proprietario.