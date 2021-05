Su i vaccini, giù i contagi: per la ristorazione si punta ad una riapertura estesa

L'obiettivo è quello di una "riapertura estesa" ed è supportato dal calo dei contagi, dalla campagna vaccinale e dall'arrivo della bella stagione che sembra limitare in maniera "significativa" la diffusione del virus. A dirlo è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia a margine di un incontro con l'udinese Marco

Di Giusto, fondatore e amministratore delegato di Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione Spa (proprietaria di brand come Old Wild West, Temakinho e

Pizzikotto e controlla oltre 350 ristoranti in Italia e 20 in Francia.

"Tutte le Regioni si stanno impegnando affinché il settore della ristorazione, fortemente colpito dall'emergenza Covid, possa ripartire, in sicurezza, a pieno

regime il prima possibile, al fine di reintegrare da subito il personale che in questi lunghi mesi non ha potuto lavorare". Come ha spiegato Fedriga, i costi della crisi per determinate categorie produttive sono stati pesantissimi e proprio per questo bisogna accelerare i passaggi decisionali al fine di consentire a queste aziende di poter tornare a lavorare.