Riapre Istralandia: “Nemmeno il virus ferma la voglia di estate”

Nemmeno il virus globale può fermare la voglia di estate e arrivano buone notizie per gli amanti dei piaceri acquatici e del divertimento all'aria aperta: il parco acquatico Istralandia - a Verteneglio (Istria - Croazia), a pochi chilometri dal confine italiano e da Trieste e facilmente raggiungibile attraverso la Y istriana - riapre le porte martedì 15 giugno 2021 alle 10 del mattino. L'orario di apertura dell'Aquapark Istralandia fino al 15 settembre è fissato dalle 10 alle 18 Il parcheggio è completamente gratuito, così come l'intero programma di intrattenimento e l'utilizzo di tutte le attrazioni e piscine. L’acqua più divertente dell'Istria è un mondo acquatico unico che offre una nuova dimensione di divertimento, passatempo e ricreazione su una superficie di 81.000 metri quadri con 23 magnifiche attrazioni lunghe ben 2 chilometri e una superficie d'acqua di 5.500 metri quadri. A Istralandia si trova la più grande piscina a onde nel Mediterraneo (2.500 metri quadri) assieme ad altri numerosi scivoli particolarmente attrattivi e adrenalinici.

"L'acqua più divertente in Istria"

Istralandia, conosciuta come l'acqua più divertente in Istria, anche questa stagione presenta tante nuove sorprese, a cominciare dalla mascotte Landi, una simpatica replica della foca monaca. La "Mascotte Landi" - una novità di questa stagione per i più piccoli - è la nuova mascotte del parco acquatico Istralandia. La foca monaca, "Monachus monachus", è uno dei mammiferi più minacciati al mondo, ma vive ancora in habitat naturali nell'Adriatico. E' una specie protetta e si stima che ce ne siano circa 20 esemplari nell'Adriatico.

La Family pool

Altra novità stagionale è la "Family Pool" - così chiamata poiché si trova vicino alla Spray Kids Arena (la sala giochi acquatica interattiva) e al Kids Jumping Pool (i trampolini per bambini), da dove i genitori possono godersi momenti spensierati in un'atmosfera rilassata con vista sul mare e allo stesso tempo possono sorvegliare i bambini. Assolutamente imperdibili sono la Baia di Torre in una piscina con tecnologia per idromassaggio innovativa e 4 vasche idromassaggio e un'interessante piscina in vetro trasparente che, proprio per il suo speciale design, rappresenta l’angolo ideale per una foto di famiglia perfetta e un ricordo indelebile.

All'Aquapark Istralandia si puo trascorrere tutta la giornata e renderla indimenticabile anche grazie alla piscina per l'idromassaggio a due livelli che offre un piacevole e rinfrescante relax per tutta la famiglia. Ma i più importanti visitatori del parco acquatico per noi sono i bambini, che troveranno a disposizione una piscina che rappresenta un vero paradiso acquatico nel quale possono divertirsi liberamente, anche grazie alle tante attrazioni come la nave dei pirati, il castello acquatico e gli scivoli adatti a loro.



L'Aquapark Istralandia è ideale per le famiglie sia con bambini piccoli che più grandicelli, che possono vivere le loro emozioni nell’adrenalinica Laguna dei pirati, dove si trova la grande piscina per bambini. Gli amanti dello sport e dell’animazione saranno attratti dagli Schiuma party, dai tornei sportivi, dalla Banda di ottoni, dalla Zumba, dai giochi organizzati, dalle performance dei maghi. Per un breve momento di riposo e relax da concedersi durante la giornata, all'interno del parco sono presenti numerosi servizi di ristorazione che offrono cibi sani, carne alla griglia, insalate e frutta.



In seguito alle misure sanitarie legate alla pandemia, all’interno della struttura si invitano gli utenti all'applicazione delle raccomandazioni dell'Istituto croato di sanità pubblica (HZJZ) che segnerà questa stagione turistica. Le più elementari sono: Distanziamento sociale: si consiglia a tutti i visitatori di rispettare la regola della distanza fisica di 1,5 m. in particoolare nelle file alle torri delle attrazioni. Disinfezione delle mani – in più di 20 punti strategici nel parco acquatico sono stati posizionati distributori con gel per la disinfezione delle mani. Altri distributori si trovano inoltre di fronte all'ingresso del parco acquatico, vicino alle strutture di ristorazione e presso i servizi sanitari.

I lettini sulle aree prendisole sono posti a una distanza garantita e costantemente controllata dal personale di 1,5 m. e vengono igienizzati quotidianamente. I servizi sanitari vengono disinfettati e puliti ogni ora. In tutte le strutture di ristorazione, nei locali di servizio e alle casse sono state installate barriere protettive che separano i visitatori dai dipendenti. Gli avvisi e le informazioni per gli ospiti sono visibilmente evidenziati. Le suddette misure sanitarie sono applicate per portare la sicurezza dei visitatori ai massimi livelli, ma non influiranno in alcun modo nell'intensità e qualità delle esperienze che permetteranno ai visitatori di ricordare a lungo una giornata trascorsa diversamente e piena di gioie acquatiche, divertimento, animazione e intrattenimento.

Dal momento che Istralandia è amica degli animali, ricordiamo che è a disposizione dei visitatori anche un servizio di cura del cane durante il soggiorno nel parco acquatico Istralandia. I proprietari degli animali domestici possono visitarli durante il giorno e verificare la qualità dell'alloggio e le condizioni in qui vengono tenuti. Questo servizio è a pagamento ed è necessario prenotarlo prima dell'arrivo. Insomma, invitiamno tutti, ma proprio tutti a scoprire anche in questa stagione perché l'acqua più divertente in Istria si trova nel parco acquatico Istralandia.