L'omaggio a Riccardo Visintin: ShorTs lancia la tre giorni di scrittura per ricordarlo

Il ricordo di chi non c'è più vive attraverso le sue opere. Sono passate solamente alcune settimane da quando il corpo di Riccardo Visintin è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Giulia e ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica triestina con cui il giovane collaborava da anni, ha deciso di rendere omaggio alla sua figura attraverso un workshop gratuito dal titolo "Il racconto della scrittura" in programma presso la Casa del Cinema di Trieste l'11, 12 e 13 giugno. "Vogliamo ricordare Riccardo e la sua creatività e capacità di scrittura che ha sempre trasmesso l'amore per ciò che faceva" queste le parole di Chiara Valenti Omero, presidente e co-direttrice della kermesse cinematografica che quest'anno andrà in scena, per la 22esima volta, dal 1 al 10 luglio.

Storico collaboratore del festival e autore di "Diari di Bordo" (pillole di critica cinematografica sulle pellicole in concorso ndr), la memoria di Riccardo vivrà grazie a sei partecipanti (questo il numero massimo ammesso ndr) che si cimenteranno, grazie alla presenza dei docenti Massimiliano Nardulli e Giovanni Vanoli, nella "stesura di una sceneggiatura per la realizzazione di un cortometraggio". Nata con il desiderio di ricordare il giovane giornalista scomparso assieme al padre, la tre giorni di scrittura ha l'obiettivo di "potenziare e stimolare la creatività nello storytelling" in virtù di una condivisione innescata dagli incontri collettivi e individuali.

Per candidarsi bisogna inviare la propria richiesta di partecipazione attraverso la compilazione di un form online (qui il link ndr), assieme ad una breve descrizione dell'idea di sceneggiatura, alla quale si aggiungono le motivazioni della propria scelta. Ai partecipanti non sono richieste precedenti esperienze in ambito cinematografico o in un altro settore artistico. E' sufficiente dimostrare un po' di sensibilità. Quella che a Riccardo non mancava.