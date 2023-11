Guardia giurata investe un rider in viale d'Annunzio: è grave

TRIESTE - Scende dallo scooter dopo una consegna e viene investito da un'auto delle guardie giurate, ora si trova in rianimazione a Cattinara. E' successo ieri intorno alle 20 tra viale D'Annunzio e via Conti. L'uomo, un "rider" dai 30 ai 40 anni di età, era a piedi ma indossava ancora il casco in mancanza del quale, sicuramente, le sue condizioni sarebbero state ancora più gravi. E' stato intubato sul posto dagli operatori del 118 ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto la Polizia locale e i Carabinieri, allertati dalla centrale operativa Sores.