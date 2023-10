Scaricavano rifiuti con la complicità del centro raccolta: denunciati in quattro

MUGGIA - Uno smaltimento gratuito per gli indagati, ma a spese dei cittadini di Muggia. Il Nucleo di polizia ambientale della Locale giuliana ha denunciato quattro giovani indagati per il reato, commesso in concorso, di gestione illecita dei rifiuti. Gli agenti li hanno fermati all'interno del centro di raccolta di via dei Laghetti a Muggia, dove si recavano "con frequenza quasi giornaliera" per scaricare "legno, ferro, frigoriferi, televisori e molto altro", tutti rifiuti provenienti da una attività di sgombero appartamenti e cantine. I quattro denunciati, secondo quanto si apprende, sarebbero di origine italiana. Chi scaricava, secondo quanto acclarato dalle indagini portate avanti dal pubblico ministero Federico Frezza, agiva con la presunta complicità di alcuni addetti della struttura comunale che evidentemente chiudevano un occhio. L'autocarro dove venivano caricati i rifiuti, infatti, non risultava iscritto all'albo dei gestori ambientali. "Un tale afflusso - si legge nella nota - avrebbe dovuto essere smaltito da una ditta autorizzata presso un centro apposito e a pagamento". L'autocarro è stato posto sotto sequestro.