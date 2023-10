Sacchi di rifiuti abbandonati a Monfalcone, scatta la multa da 400 euro

MONFALCONE - Nell’ambito delle ordinarie attività di pulizia e controllo del territorio svolte dallo spazzino di quartiere, questa mattina a Panzano è stato individuato un notevole quantitativo di rifiuti abbandonati, consistente in due grossi sacchi che erano stati lasciati accanto alla benna del verde presente in via Cosulich. Il Nucleo Ambientale della Polizia locale è quindi intervenuto per investigare sugli autori dell’abbandono, che sono stati tempestivamente individuati e multati con sanzioni per un totale di 400 euro. Nel 2023 sono stati 185 i servizi finora effettuati dal Nucleo Ambientale, che ha accertato 84 sanzioni da 200 euro ciascuna per abbandono dei rifiuti. I costanti controlli vengono effettuati anche allo scopo di fungere da deterrente e rispetto agli anni precedenti, a parità di controlli, nell’anno in corso si è infatti verificata una notevole diminuzione degli abbandoni e delle sanzioni irrogate, a dimostrazione che i provvedimenti adottati dall’Amministrazione stanno sortendo i risultati previsti.