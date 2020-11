Rissa in piazza Sant'Antonio: un ferito

Rissa in piazza Sant'Antonio intorno alle 14:50 di oggi, 11 novembre, sotto gli occhi dei passanti: quattro le persone coinvolte, tutti giovani di origine straniera. Uno di loro è finito all'ospedale per aver riportato una ferita al volto, mentre gli altri tre si sono dileguati all'arrivo della Polizia. Fondamentali saranno ora le immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza con le quali le forze dell'ordine cercheranno di ricostruire la lite e rintracciare i colpevoli. Sul posto anche gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito al pronto soccorso di Cattinara in codice verde.