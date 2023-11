Doppio accoltellamento in piazza Carlo Alberto, due giovani a Cattinara

TRIESTE - La violenza ormai va in scena non solo periferia, ma anche a ridosso della Trieste bene. Nella serata di oggi 28 novembre in piazza Carlo Alberto diversi stranieri (Il Piccolo parla di "almeno venti persone") sono stati protagonisti di una maxi rissa, finita con due persone accoltellate e trasportate, non in gravi condizioni, al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Ancora ignote le cause e la dinamica dei fatti. Da prime indiscrezioni, si tratterebbe di minori non accompagnati, anche se i dettagli della notizia vanno tutti verificati. Sul posto è giunto il 118 con automedica e ambulanza. Due le persone portate a Cattinara. Il primo è rimasto vittima di un accoltellamento al torace, il secondo ha invece riportato ferite da arma da taglio all'addome e ad un braccio. Nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto la polizia di Stato.