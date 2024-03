Lite tra ragazzi in piazza Goldoni: interviene la polizia

TRIESTE - Ennesima lite in città: dopo le due risse di ieri, domenica 24 maggio, nel pomeriggio di oggi alcuni giovani hanno litigato fino a venire alle mani e a spintonarsi, tanto da rendere necessario l’intervento della polizia. È successo oggi, intorno alle 17:45, in piazza Goldoni. Alcuni ragazzi, in parte di nazionalità kosovara e in parte italiani, sono stati identificati dalla polizia. Come trapela da alcune testimonianze, il gruppo sarebbe stato piuttosto numeroso all'inizio e alcuni giovani si sarebbero dileguati in varie direzioni prima dell'arrivo della polizia. Nessuna denuncia e nessun intervento da parte del 118.