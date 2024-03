Festa finisce in rissa, colpito alla testa da una bottigliata, quarantottenne a Cattinara

TRIESTE - Ennesima rissa in centro città. Nella prima mattina di oggi 10 marzo la polizia di Stato è intervenuta in via Madonnina a causa di un episodio violento avvenuto all'interno del bar Lite durante il quale ha avuto la peggio un cittadino di nazionalità colombiana nato nel 1976. Durante la colluttazione, avvenuta tra connazionali e su cui indaga la Squadra volante, l'uomo è stato raggiunto da una bottigliata alla testa. Un'altra persona è rimasta ferita, mentre i partecipanti alla festa andata avanti tutta la notte si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Ignoti i motivi che hanno portato alla rissa, anche se alcuni dei soggetti coinvolti sono stati trovati in stato di alterazione alcolica. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del 118, intervenuti con automedica e ambulanza.

L'ennesimo episodio in zona

Subito dopo le prime cure, il quarantottenne colombiano è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Non è la prima volta che nella zona di Barriera vecchia avvengono risse tra cittadini di nazionalità colombiana. Tra quelle che avevano provocato più scalpore quella avvenuta a fine agosto di due anni in via Raffineria. In quell'occasione una quindicina di cittadini sudamericani si erano resi protagonisti di un episodio particolarmente violento, durante il quale erano volate bottigliate, calci e pugni. Dopo la rissa il questore di Trieste aveva ordinato la chiusura dell'esercizio pubblico per due settimane.