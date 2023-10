Ennesima rissa in centro, tre persone in caserma, una all'ospedale

TRIESTE - "Ormai è all'ordine del giorno, è una polveriera a cielo aperto". Si potrebbe riassumere così l'ennesima rissa scoppiata in pieno centro a Trieste, con tre uomini fermati dai carabinieri e una persona finita al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Il grave fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi 31 ottobre in via Mercadante, una perpendicolare di via Valdirivo e via Milano. A dare la notizia è Il Piccolo. Ad essere rimaste coinvolte nella rissa quattro persone. Tre sono state portate in caserma, una è finita all'ospedale. I quattro si sarebbero affrontati a colpi di bottiglia. Ignote le cause che hanno portato all'episodio, come pure l'identità dei soggetti. "Ho visto tutta la scena" così una testimonianza raccolta da TriestePrima e che verrà pubblicata nel pomeriggio.