Rissa tra giovani davanti ad un bar in pieno centro, fermati quattro minorenni

Nel tardo pomeriggio di oggi 3 maggio quattro minorenni di origine kosovara sono stati fermati e caricati a bordo di una pattuglia della Polizia Locale dopo l'esplosione di una rissa scoppiata nei pressi di uno dei locali di via Rossini, lungo il canal Grande. Al momento si trovano nella caserma di via Revoltella a disposizione degli agenti di polizia municipale. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dell'esercito che in quel momento stava transitando in zona. Ancora ignote le cause all'origine del violento episodio ed anche se nella collutazione sia rimasto ferito qualcuno. La notizia è in aggiornamento.