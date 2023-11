Risse in centro, de Gavardo: "Ascolto del territorio al centro delle azioni per garantire la sicurezza"

TRIESTE - "L'ascolto del territorio è essenziale ed è il motore che muove ogni giorno il nostro lavoro". Con queste parole, l'assessore comunale alla sicurezza Caterina de Gavardo ha commentato l'ennesima rissa scoppiata nel centro cittadino. "Fin dall'inizio del mandato", ha proseguito, "ho ricevuto segnalazioni su alcune aree critiche del centro come via Vidali, piazza Garibaldi, piazza Goldoni, via della Geppa e zone limitrofe, sulla base delle quali ci siamo immediatamente attivati per indirizzare al meglio gli interventi". Come spiegato dall'assessore de Gavardo, il dispositivo messo in atto dalla Polizia Locale comprende una serie di misure mirate. Oltre ai consueti controlli di presidio, sono state istituite pattuglie NOT (Nucleo Operativo Territoriale) appiedate, operative su diversi turni, e pattuglie NOT su autoveicolo in assistenza. "Inoltre - aggiunge -, il Nucleo Polizia Commerciale vigila sulle attività commerciali e di ristorazione, luoghi spesso teatro di tensioni nelle ore notturne".

Un ulteriore passo avanti, in termini di sicurezza, è stato fatto questa estate: "La Polizia Locale partecipa a controlli interforze con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Questura, attraverso il suo Nucleo Interventi Speciali e le pattuglie notturne". "Comprendo perfettamente il disagio dei cittadini", ha concluso. "I recenti fatti di cronaca non aiutano sicuramente a mantenere una percezione di sicurezza. Ma noi lavoreremo sempre, in sinergia con le altre Forze dell'Ordine, per assicurare che la qualità della vita in città non venga compromessa".