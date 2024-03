Risse in centro, i residenti: "La situazione è peggiorata, non ne possiamo più"

TRIESTE - "E' inquietante pensare che ora non si può stare in giro a prendere un pò di aria perché si rischia di imbattersi in personaggi molesti che se le danno di santa ragione". E' il commento di un anziano signore seduto ai tavolini esterni del bar "Giulia", locale situato proprio davanti al giardino di piazza dei Volontari giuliani, dove ieri pomeriggio, intorno alle 16.20, è scoppiata una rissa, con sette/otto persone che si sono affrontate a colpi di bottiglia, di cui una spaccata in testa ad un cittadino georgiano. Anche una signora seduta poco lontano, sconsolata, ha ripetuto che "è davvero assurdo, prima non era così, ora, soprattutto in questa zona, con l'arrivo di tutti questi giovani stranieri che si girano i pollici dalla mattina alla sera, è sempre peggio. Stanno vincendo loro". Una signora, in attesa dell'autobus numero 9 alla fermata situata di fronte al bar, in via Giulia, preferisce non commentare: "Se ne vedono diversi in giro di personaggi balordi, la gente è preoccupata e impaurita". C'è ansia e preoccupazione, quindi, da parte di residenti ed esercenti, dovuta a una sempre maggiore presenza di balordi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, al consumo di alcool che, con una certa frequenza, arrivano anche a picchiarsi brutalmente. La signora Grazia, titolare del bar "Parco", situato sulla rotatoria che da sul giardino pubblico "de Tommasini", dove ieri, poco ore dopo l'episodio di piazza dei Volontari giuliani, c'è stata un'altra rissa che ha coinvolto una ventina di persone, dice di avere letto la notizia e di non essersi accorta di nulla: "Ma questo non toglie che la situazione è radicalmente cambiata negli ultimi anni. Prima eravamo aperti fino a tardi, c'era gente che si divertiva, mettevamo anche musica fuori, ora non più. Peccato". Intanto le indagini proseguono, con la polizia che vuol fare chiarezza per iricostruire la dinamica degli eventi.