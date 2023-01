Cimitero di Sant’Anna: al via la ristrutturazione della scalinata tra i campi 15 e 38

TRIESTE - Saranno avviati nei prossimi giorni i lavori di ristrutturazione della scala di collegamento tra i campi 15 e 38 del cimitero di S. Anna, per un valore complessivo di 54mila euro. Lo ha annunciato in conferenza stampa l'assessore con delega ai servizi cimiteriali, Michele Lobianco alla presenza del direttore del Servizio strade e verde pubblico Andrea De Walderstein, del responsabile gestione tecnica clienti AcegasApsAmga Massimo Carratù e dei rappresentanti della ditta incaricata, Giovanni Cramer & Figli snc.

L'assessore ha definito i lavori come "uno degli interventi prioritari da realizzare, allo scopo di venire incontro alle necessità dei cittadini che frequentano abitualmente il cimitero”, poiché si tratta di "una via di comunicazione strategica che collega due parti del cimitero, una valle e una a monte, che era chiusa da tempo a causa di un cedimento strutturale. Ora, la sua riqualificazione consentirà finalmente ai cittadini, a lavori ultimati, di evitare un lungo giro per raggiungerle”.

La scala sarà rifinita con pietra di Aurisina e masegni in coerenza con l’architettura degli ambienti lapidei circostanti, e i lavori durerannno circa 90 giorni. Saranno anche riqualificati i servizi igienici dell’obitorio, all’ingresso di via Costalunga, riservati agli utenti. Il progetto è stato valutato e autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e prevede che i materiali rimossi della scala siano riqualificati e riutilizzati. La scala attuale sarà interamente rimossa e ricostruita, con bordi grigio scuro in acciaio sui corrimani, e saranno installate quattro colonne decorative.