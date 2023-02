Nasconde 32 migranti nel furgone, in manette giovane passeur romeno

GORIZIA - Un passeur di nazionalità romena è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo essere stato sorpreso a trasportare in Italia, in maniera illegale, 32 cittadini di origine straniera provenienti dalla rotta balcanica. A fermare il Fiat Ducato con targa romena è stato il personale della Polizia di Frontiera di Gorizia lo scorso 22 febbraio. L'uomo aveva fatto nascondere i migranti /(tutti richiedenti asilo) all'interno di una cisterna di grosse dimensioni presente nel vano di carico. "Il forte odore ed alcuni rumori provenienti dalla cisterna - si legge - hanno insospettito gli agenti che, una volta saliti sul mezzo, hanno accertato la presenza delle persone occultate all’interno". Una modalità di trasporto "particolarmente pericolosa" con le persone costrette a viaggiare in condizioni "precarie" e per lunghe distanze, senza poter avere un sufficiente ricambio d’aria o idratarsi. Il Ducato è stato posto sotto sequestro e il passeur arrestato e portato nel carcere di Gorizia.