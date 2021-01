Ruba circa 100 euro di vestiti all'Upim: denunciato

Un cittadino afghano residente in città è stato denunciato di ieri dalla Polizia per tentato furto aggravato e per il possesso ingiustificato di un oggetto atto a offendere. E' successo ieri pomeriggio presso l'Upim di corso Italia.

L'uomo è stato notato prelevare alcuni capi di abbigliamento e riporli in uno zainetto e, mentre cercava di allontanarsi dal negozio senza pagare, è stato fermato dal personale della vigilanza che ha allertato la sala operativa della Questura tramite il 112. Sul posto si è recato prontamente personale della Squadra Volante che lo ha identificato e gli ha trovato nella tasca di una felpa che indossava un tronchese – con il quale aveva tolto alcune placche antitaccheggio ritrovate poco dopo nel negozio - e tre paia di calzini. Nello zainetto che portava a tracolla, invece, capi di abbigliamento per un valore di quasi 110 euro. Accompagnato in Ufficio, ricostruito l’episodio, dopo le formalità di rito, l’afghano è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.