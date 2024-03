Al via i lavori in salita di Contovello: chiusura per un mese e mezzo

TRIESTE - Una nuova pavimentazione in salita di Contovello, al posto del porfido deteriorato che si rivela particolarmente scivoloso durante il maltempo. I lavori da oltre 80mila euro inizieranno il 4 aprile e prevedono, per 45 giorni, la chiusura 0 - 24 con il divieto di sosta e fermata da viale Miramare al civico 12. Continuano quindi le opere per il risanamento di strade e marciapiedi del Comune con la posa di una nuova pavimentazione multifunzionale in conglomerato bituminoso al elevate prestazioni. Il divieto prevede la deroga dei mezzi di soccorso e forze dell’ordine e ai frontisti sarà consentito il transito, ove fisicamente possibile.

L'Assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, ringraziando gli uffici tecnici del servizio strade, spiega che l'intervento è stato reso possibile da un recente stanziamento finanziario condiviso con l'assessore al bilancio Everest Bertoli. "Le condizioni del tratto di strada interessato dai lavori, in forte pendenza e ormai fortemente compromesso, avevano più volte, comprensibilmente, allarmato i residenti della via. Una questione annosa che si era riproposta a vario titolo anche nella Circoscrizione territorialmente competente e che a breve, entro la stagione estiva, vedrà, finalmente, la realizzazione di opere definitive, che hanno ottenuto il "via libera" anche dalla Soprintendenza", spiega Babuder. L'appalto prevede, inoltre, il miglioramento del sistema di captazione delle acque meteoriche e la sostituzione delle barriere stradali ammalorate.