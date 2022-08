Elezioni politiche 2022, Matteo Salvini in Fvg il 5 settembre

“La prevista visita in Friuli-Venezia Giulia di Matteo Salvini del 27 agosto è stata spostata al 5 settembre, quando il leader nazionale della Lega presenzierà all’evento regionale della Lega FVG a Marano Lagunare con importanti ospiti del mondo dell’imprenditoria, dello sport e della politica". Lo dichiara in una nota Michele Leon, responsabile organizzativo per la campagna elettorale della Lega FVG. "Salvini arriverà in regione per sostenere i candidati della Lega alla Camera e al Senato in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Oltre all’evento della Lega FVG, Salvini incontrerà imprenditori e realtà produttive regionali per discutere con loro delle proposte della Lega per rilanciare l’economia e aiutare le imprese e le famiglie ad uscire da questo periodo di crisi.”