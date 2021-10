Salvini, Tajani e la Meloni per Dipiazza: i big del centrodestra tornano in città

“Salvini, Meloni, Tajani e Lupi domani tutti assieme alle 15 a Trieste in Piazza della Borsa a sostegno della riconferma di Dipiazza sindaco è la rappresentazione dell’unità del centrodestra a Trieste, in Regione e a livello nazionale che si contrappone a una sinistra divisa e unita solo nella ricerca delle poltrone. Proprio da Trieste e dalla nostra Regione si lancia un messaggio importante che uniti si vince per confermare la buona amministrazione di Dipiazza assieme alla Lega e agli altri partiti della coalizione.” Lo dichiara in una nota Marco Dreosto, europarlamentare e coordinatore regionale Lega FVG.