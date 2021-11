Tragedia nell'Isontino, uomo di 74 anni trovato morto in un canale

L'automobile poco distante dal corpo, nel fango e privo di vita. E' di un goriziano di 74 anni il cadavere ritrovato in un canale nella frazione di Isola Morosini, nel comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia). A riportare la notizia è l'edizione monfalconese de Il Piccolo. L'uomo è stato trovato nella mattinata di oggi 4 novembre. La macchina è stata ritrovata con uno pneumatico bucato. Secondo le prime ricostruzioni avanzate dai vigili del fuoco e dalla Stradale di Monfalcone, è possibile che il goriziano sia sceso dall'auto dopo aver forato e non si sia accorto del canale. La notizia è in aggiornamento