Odori a San Dorligo: in un anno e mezzo oltre 700 segnalazioni

DOLINA - Oltre 700 segnalazioni di cattivi odori a San Dorligo/Dolina sono arrivate all'Arpa e al Comune tra il giugno del 2021 e il gennaio del 2023: lo hanno annunciato il sindaco Sandy Klun e gli uffici comunali in una conferenza stampa questa mattina, martedì 28 febbraio 2023. La maggior parte delle segnalazioni sono state raccolte dal sito dell’Arpa (667), mentre una cinquantina sono giunte direttamente agli uffici del Comune. La maggior parte provengono da Mattonaia (il 58 per cento del totale) e da Dolina (circa un terzo). Di ciò è stata informata la Siot, società del gruppo Tal che gestisce l’oleodotto transalpino (che trasporta il greggio dall’Adriatico al centro Europa), poiché molti tra i cittadini che hanno segnalato riportano “odore di greggio, nafta e idrocarburi” che, in alcuni casi, “provoca mal di testa” e “si sente addirittura sull’autobus e con la mascherina”. In uno di questi commenti, in dialetto, viene direttamente chiamato in causa il direttore stesso dell’azienda: “Signor Lilli, questa puzza è insopportabile”, con tanto di bestemmia conclusiva.

Le parole del sindaco: "Non sappiamo se è colpa della Siot"

Il sindaco di San Dorligo/Dolina Sandy Klun ha specificato che “non sappiamo per certo cosa abbia provocato questi odori” e che “abbiamo inviato i dati alla Siot ma non sappiamo se è colpa loro”. Bisogna comunque specificare che il sistema creato da Arpa Fvg è anonimo e non permette di capire quante volte una stessa persona abbia segnalato il problema. “In alcuni casi - specifica Klun - si vede che la stessa persona ha segnalato più volte, ma lo ha fatto probabilmente per rabbia, percependo più volte l’odore in una stessa giornata”. E’ stata la stessa Arpa, dopo aver visto un aumento importante di segnalazioni, ad avvertire il Comune di San Dorligo - Dolina inviando l’elenco degli interventi sul sito, con una lettera datata il cinque febbraio. Dai dati si nota che nel 2021, a partire da giugno, si sono registrate solo due segnalazioni, mentre nel 2022 ben 626 e 39 solo nello scorso gennaio 2023. In media, è stato dichiarato in conferenza stampa, nel 2022 si è registrato un evento ogni due giorni, soprattutto in primavera e in autunno (periodi in cui la gente sta di più all’esterno e apre le finestre).

Quasi sempre sono due le segnalazioni per ogni singolo evento ma in alcuni giorni si è arrivati a picchi importanti (24 solo nella giornata del 14 aprile). Il mese più “critico” è stato l’ottobre del 2022, con 26 eventi e 108 segnalazioni. Il 40 per cento delle volte l’odore è stato classificato come “forte”, il 30 per cento “molto forte” e il restante 30 per cento “percepibile. Il report è stato mandato anche alla Regione e all’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro e gli uffici comunali, in conferenza stampa, hanno dichiarato che “le molestie olfattive sono presenti e molto impegnative, e il problema persiste” e auspicano “maggiore supporto da parte di istituzioni di alto grado, ossia Regione e Stato”.