Incendio in una casa disabitata a Roiano, chiusa Scala Santa

Scala Santa è stata chiusa al transito veicolare a causa dell'intervento dei Vigili del fuoco chiamati per un incendio che ha interessato una casa disabitata. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due partenze, l'autobotte ed il funzionario di guardia. Scala Santa è stata chiusa da via Villan de Bachino. Al momento non risultano persone coinvolte e le cause dell'incendio sono al vaglio. La notizia è in aggiornamento.