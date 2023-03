Scampata tragedia a San Giovanni: crolla un albero su una casetta, due persone a Cattinara

TRIESTE - Un uomo e una donna sono stati presi in carico dai sanitari del 118 dopo il crollo di un albero avvenuto poco prima delle 11 in via San Cilino, nel rione di San Giovanni. L'albero è crollato sulla casa al civico 27, distruggendo una Volkswagen Polo. Sul posto la Polizia Locale e una ambulanza, oltre ai vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area. D quanto si apprende le due persone si trovavano davanti all'abitazione quando, improvvisamente, l'albero è crollato. In quel momento un anziano stava transitando a bordo del suo scooter elettrico a quattro ruote ed è stato colpito da un ramo dell'albero. "Mi sono buttato immediatamente a terra, per fortuna non mi sono fatto male. Ma sono vivo per miracolo" ha detto. Sul posto è giunto immediatamente anche l'amministratore di condominio. Il crollo dell'albero, oltre ad aver distrutto una autovettura, ha causato danni al tetto. Al momento non sono quantificabili.