"Lo schiaccianoci" e le fiabe di Natale: doppio appuntamento al teatro Bobbio

Due spettacoli di Natale per bambini e famiglie al teatro Bobbio: “Lo Schiaccianoci” di Ciajkovskij domenica 18 dicembre e l'ultimo appuntamento delle Fiabe allo zucchero filato, "Aspettando il Natale" domenica 18, entrambi alle 16:30. Entra così nel vivo la stagione Teatro Ragazzi 2022/2023 della Contrada.

Gli spettacoli

Torna l’ultimo appuntamento della stagione con le tradizionali Fiabe allo Zucchero Filato, insieme a Daniela Gattorno, con l’appuntamento Aspettando il Natale: saranno narrate tante storie natalizie e i bambini sono invitati a portare le loro letterine per Babbo Natale. Domenica 18 dicembre, al Teatro Orazio Bobbio, va invece in scena il più classico dei balletti di Natale: “Lo Schiaccianoci” di Ciajkovskij, prodotto dalla Fondazione Egri per la Danza di Torino, in una versione con 11 danzatori pensata apposta per i bambini. Apparentemente il meno drammatico della trilogia del compositore russo, in realtà “Lo Schiaccianoci” è un percorso di crescita, di scelte e di distacco dal mondo dell’infanzia. Le inquietudini della giovane Clara sono le inquietudini di bambini che si affacciano alla vita adulta, distaccandosi dal loro mondo fantastico, dalla protezione dei propri feticci.

"In questa mia versione, liberamente ispirata all’omonimo balletto", spiega il coreografo Raphael Bianco, "la Fata Confetto sarà il personaggio guida che conduce Clara e gli spettatori fra dolci e doni misteriosi, in una progressiva maturazione attraverso la scelta di sorprese non sempre felici ma utili, e dove i topi rappresentano l’anima nera, i fantasmi e le inquietudini di una giovane fanciulla ignara ancora di sé. Sulle note della straordinaria partitura di Ciajkovskij, ho immaginato un nuovo percorso per Clara, saldamente legato, a livello coreografico, alle radici classico – accademiche pur essendo un balletto dall’impianto contemporaneo, sfrondando la narrazione da tutti o quasi gli episodi del primo atto. Lascio al centro dell’azione la notte di Natale, la magia, i sogni e il senso di smarrimento di Clara in un labirinto speculare fra mondo onirico e realtà, in un caleidoscopico ed elettrizzante gioco di scelte per trovare la strada giusta e riscoprirsi adulta. Un balletto dedicato ai bambini dei quali non sempre cogliamo l’enigmatico groviglio di emozioni, incertezze e sentimenti".

