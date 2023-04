Schianto tra due auto a Basovizza: tre feriti a Cattinara

TRIESTE - Uno schianto tra due auto con tre feriti: è successo questa mattina intorno alle 10:30 lungo la statale 14, a Basovizza, in direzione Draga Sant'Elia, nel comune di San Dorligo della Valle/Dolina. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo fronto laterale. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, inviati dalla centrale operativa Sores. I tre feriti sono stati trasportati in condizioni non gravi all'ospedale di Cattinara. Attivati anche i vigili del fuoco, che hanno agito in sinergia con il personale sanitario.