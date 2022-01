Sciopero degli autobus il quattro febbraio: possibili disagi per quattro ore

L’USB regionale aderisce allo sciopero nazionale di 4 ore proclamato per venerdì 4 febbraio e potrebbero verificarsi dei disagi anche a Trieste tra le 18 e le 22. La segreteria regionale dell’USB (lavoro privato, settore trasporti) ha aderito allo sciopero nazionale dei lavoratori proclamato per venerdì 4 febbraio. Lo sciopero, della durata di 4 ore, interesserà sia il personale viaggiante (conducenti, controllori e verificatori) e sia il personale tecnico e amministrativo.

Per il personale viaggiante, a Trieste lo sciopero avrà inizio alle ore 18:00 e terminerà alle ore 22:00. Per il personale tecnico e amministrativo, lo sciopero riguarderà le ultime 4 ore di servizio. Nelle fasce orarie indicate potrebbero pertanto verificarsi disagi sia al servizio di trasporto e sia agli sportelli per il pubblico. Lo sciopero è proclamato per richiedere al governo "un serio e credibile piano economico di investimenti mirato al superamento delle criticità strutturali dei servizi pubblici essenziali, quali i trasporti, la scuola e la sanità".