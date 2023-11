Asugi: sciopero generale settore pubblico, garantiti servizi fondamentali

TRIESTE - Asugi ha annunciato, in una nota stampa, che l'Associazione sindacale USB Pubblico Impiego ha indetto uno sciopero generale per tutti i lavori del settore pubblico previsto per l'intera giornata del 17 novembre. Nonostante lo stop, l'azienda sanitaria ha assicurato che verranno comunque garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente.