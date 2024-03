Scomparsi in città e mai ritrovati, la mappa delle 800 persone svanite nel nulla

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni dove si registrano alcuni dei dati relativi alle persone scomparse più alti d'Italia, ma sui numeri complessivi "pesa" anche e soprattutto il ruolo degli stranieri. Al 31 dicembre 2023, secondo i dati già diffusi tempo fa dal XXX report redatto sotto l'egida del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, solo a Trieste mancano all'appello 818 persone, mentre il dato regionale parla di un totale di 1033 persone svanite nel nulla e mai ritrovate. Di questi 45 sono di nazionalità italiana, mentre 988 sono di origine straniera. A questi vanno aggiunti poi i minori: di italiani ne sono spariti 84 (58 sono stati ritrovati in vita, 26 invece sono scomparsi dai radar), quelli stranieri sono invece molti di più. In totale sono 1360 le denunce di scomparsa, con poco meno di 980 ragazzi ancora da ritrovare.

La mappa italiana

In un contesto nazionale dove l'allontanamento volontario rimane il fenomeno che più incide sulla scomparsa, la media di giorni necessari per il ritrovamento dice che nel 14 per cento dei casi la persona viene trovata lo stesso giorno; nel 70 per cento dei casi di scomparsa, invece, il ritrovamento avviene entro una settimana. Nell'analisi complessiva va chiarito che molte persone vengono anche ritrovate negli anni successivi, anche se un caso risulta particolarmente emblematico. Nel 2022 è stata ritrovata una persona la cui scomparsa era stata denunciata nel 1989, ovvero 23 anni prima. Nel contesto italiano vi sono anche oltre 1000 cadaveri senza nome e, complessivamente, una serie di protocolli di intervento che nel corso degli anni si sono modificati e migliorati. In merito ai dettagli sugli scomparsi in regione oltre il 92 per cento delle denunce riguarda uomini. Nel 91 per cento dei casi si tratta di minori e nell'88 per cento sono stranieri.

Trieste è il terzo capoluogo dove si scompare di più

Tornando al Friuli Venezia Giulia, la nostra regione è quinta per numero di persone scomparse e mai ritrovate. A "guidare la classifica" è la Sicilia, con quasi 5300 persone scomparse, di cui 1276 mai ritrovate nella provincia di Agrigento e 1226 in quella trapanese. In seconda posizione come regione c'è la Campania (1547 gli scomparsi totali), mentre al terzo posto si posiziona la Puglia con 1235 persone. Subito dietro troviamo la Lombardia con 1166 scomparsi. Guardando al territorio regionale e al rapporto con la popolazione residente, Trieste è tra le province italiane con il più alto numero di persone scomparse e mai individuate. In totale sono 818, ovvero terzo dato nazionale per capoluogo di provincia. Gli altri capoluoghi di provincia in Fvg hanno numeri molto più bassi: Udine, infatti, ha "solo" 133 persone mai ritrovate, 63 Gorizia e 19 la provincia di Pordenone.