Scomparso a Pola l'attivista Aleksej Orel

POLA (HR) - Scomparso Aleksej Orel, il più famoso attivista polese, i familiari lo hanno annunciato mercoledì 9 agosto alle 20. Come riportano vai media croati, Aleksej è stato visto l'ultima volta alle 17 della stessa giornata: secondo informazioni attendibili avrebbe bevuto un caffè con un membro della famiglia in Corso a Pola intorno alle 17 e poi si è diretto in banca. Non è stato più visto da allora e il suo telefono è stato spento. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera corta, pantaloncini neri e scarpe da ginnastica nere. Indaga la Questura di Pola. Da tempo Orel è promotore della protesta contro la cementificazione del lungomare di Pola.