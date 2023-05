Scontri dopo vittoria del Napoli: arrestate cinque persone di cui una a Gorizia

GORIZIA - Cinque persone sono state arrestate per gli scontri al Dacia Arena a Udine dopo la vittoria del Napoli e, tra questi, tre fuori dalla circoscrizione del capoluogo friulano, di cui una a Gorizia. Come riporta Ansa, gli arresti sono stati eseguiti oggi in differita. In seguito agli incidenti sono rimaste ferite 15 persone, di cui sei sono state ricoverate (una in condizioni gravi per fratture agli arti). Due gli arresti a Udine per resistenza e per reati specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive, e poi a Pordenone, Gorizia e Napoli. Il procuratore capo, Massimo Lia, ha dichiarato che le indagini proseguono. Le perquisizioni a carico di alcuni Ultras sono state effettuate dalla Polizia dopo aver visionato dei filmati, come ha confermato il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino.