Non riesce ad evitare un pallone e cade a terra con lo scooter: in due all'ospedale

TRIESTE - Scooter con a bordo due persone non riesce ad evitare un pallone e finisce a terra. E' successo intorno alle 14:30 di oggi, a Barcola, quando un pallone da gioco è finito in mezzo alla strada. I due, di età tra i 40 e i 50 anni, si sono ritrovati la sfera sotto una ruota e sono caduti a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato la coppia, rimasta lievemente ferita, all'ospedale di Cattinara. Per la viabilità presente sul luogo dell'incidente la Polizia Locale con l'ausilio dei Carabinieri di Aurisina.