Natura, scoperta “epocale”: trovata un’enorme caverna a Trebiciano (FOTO)

Un’enorme caverna sotterranea è stata scoperta a Trebiciano, sotto la dolina Reka, pochi giorni fa: un “salone” che misura circa 160 metri di lunghezza, 50 in larghezza e 60 in altezza. Ne dà notizia la Società Adriatica di Speleologia che, insieme alla Federazione di Sport Subacquei francese ha portato a termine l’importante obiettivo dopo un percorso iniziato molti anni fa. “Una scoperta epocale per la mappatura del corso del Timavo, il cui percorso è ancora misterioso” dichiara Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di speleologia che, da una trentina d’anni, ha in gestione l’abisso di Trebiciano.

La collaborazione con gli speleosub francesi inizia nel 2013 con il progetto ‘Timavo system exploration’ per mappare il percorso del Timavo sotterraneo. “Abbiamo chiesto agli speleosub– spiega Restaino - di verificare la possibilità di prosecuzioni del sifone a valle della grotta di Trebiciano, ossia quando il Timavo “sparisce” sottoterra. La natura stessa ci diceva che in quella direzione avremmo trovato una grande caverna e un nuovo, vastissimo ambiente. Nel 2016 abbiamo trovato questo passaggio e negli anni successivi abbiamo esteso le ricerche”

La scoperta è stata possibile anche a causa della siccità: “Quest’anno – spiega Restaino - abbiamo trovato acqua limpida con visibilità di cinque o sei metri, cosa inconsueta per il Timavo perché di solito le sue acque sono torbide a causa delle piene, che quest’anno sono state scarse. Per questo abbiamo trovato le prosecuzioni giuste che ci hanno portato a scoprire l’anticamera di questo grande ambiente”.

La grotta, conferma il presidente della Federazione, non sarà visitabile dal pubblico ma solo da esperti speleologi e speleosubacquei. Anche se sarà visibile solo da una ristretta cerchia di persone, rappresenta un’importante conquista per la mappatura di un fiume ancora in buona parte inesplorato.