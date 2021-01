Slitta la riapertura delle superiori: sui banchi dopo il 31 gennaio

Gli studenti delle scuole superiori torneranno alle lezioni in presenza a partire dal 31 di gennaio: lo prevede l’ordinanza del presidente Fedriga, che sarà firmata nella giornata odierna, lunedì 4 gennaio. L'assessore all'educazione Alessia Rosolen lo ha annunciato in una conferenza stampa alla presenza degli assessori Riccardi e Pizzimenti.

La decisione è stata presa in seguito all'esame dei dati relativi ai ricoveri in ospedale (sia area medica che intensiva), che dipingono una situazione più grave e a rischio rispetto alla prima ondata. "Oltre a questo, iniziamo a rilevare un'incidenza importante anche tra le fasce di popolazione più giovani - ha dichiarato Riccardi, specificando che - il provvedimento è stato pensato anche per garantire una riapertura stabile, non vorremmo aprire per poi dover richiudere".

“È una scelta di responsabilità - dichiarato Rosolen - che supera il consenso di chi voleva un rientro ampio e veloce a scuola. Non tuteliamo soltanto i ragazzi ma tutto il personale che opera nell'ambito dell'istruzione".