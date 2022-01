Polizia e 118 in casa del marito della donna scomparsa, Sebastiano Visintin portato a Cattinara

E' stato portato all'ospedale di Cattinara per alcuni controlli Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich scomparsa il 14 dicembre scorso e il cui corpo potrebbe essere quello ritrovato oggi pomeriggio nel parco di San Giovanni a Trieste. La chiamata al 118 è partita da un conoscente di Sebastiano, forse preoccupato dalla frase rilasciata nella tarda serata di oggi: "Spero di non trovare il corpo di Lilly. Se è lei resterà una traccia indelebile nel mio cuore. Non ho neanche più voglia di vivere" così l'ex fotoreporter. Sul posto anche la polizia. Dopo un tira e molla durato una ventina di minuti, alla fine Visintin è stato trasportato a Cattinara.