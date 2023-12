Associazione Esposti Amianto: inaugurata la nuova sede a Borgo San Sergio

TRIESTE - Inaugurata una nuova sede per l'Associazione Esposti Amianto in piazza XXV Aprile 2 a Borgo San Sergio. Il Comune di Trieste è proprietario del locale al primo piano dello stabile di 97 metri quadri catastali e che consta di cinque vani. L'Associazione Esposti Amianto si è impegnata a effettuare tutti i lavori edili ed impiantistici eventualmente occorrenti a rendere il locale idoneo all’uso convenuto con l’Amministrazione comunale e i cui oneri saranno a esclusivo carico della stessa. La locazione è stata stipulata per un periodo di sei anni eventualmente rinnovabili per ulteriori sei.

La nuova sede è stata presentata dall’assessore comunale al patrimonio Immobiliare Elisa Lodi con la presidente dell’Associazione Esposti Amianto, Santina Maria Pasutto, Claudio Visintini, da sempre in prima linea a sostegno delle attività dell’associazione e i consiglieri comunali Luca Salvati e Corrado Tremul.

L'Assessore Lodi ha specificato che "la sede si trova in uno spazio particolarmente accessibile, piazza XXV Aprile a Borgo San Sergio e in un’area dotata di servizi, al primo piano di un immobile che, dopo una variazione catastale, è utilizzabile a uso ufficio”.

“Riuscire a ottenere oggi questo risultato - ha concluso il consigliere Salvati - credo che rappresenti un esempio di buona politica e una dimostrazione del fatto che quando si ritiene che un obiettivo sia per il bene comune è possibile incontrarsi e mettersi d’accordo al di sopra di tutto".

L’Associazione Esposti Amianto – da statuto – è un organismo senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, basandosi sull’attività di volontariato dei propri associati ed è aperta e fruibile anche ai non iscritti e svolge attività di sostegno generale ed in campo giudiziario; adotta ogni iniziativa atta a prevenire all’abolizione dell’amianto in ogni sua forma; promuove lo studio e le conoscenze sui cosiddetti “sostituti” dell’amianto, al fine di prevenire l’utilizzo di materiali comunque pericolosi per la salute umana. Divulga inoltre le esperienze dei lavoratori e delle popolazioni che sono esposte all’amianto, denunciandone la pericolosità e i relativi rischi dell’utilizzo, diffonde le informazioni scientifiche relativamente all’utilizzo dell’amianto avvalendosi dell’esperienza proveniente dall’ambito sanitario e organizza convegni, congressi e seminari con organizzazioni pubbliche e private. L’Associazione Esposti Amianto tutela ed assiste cittadini e lavoratori che hanno subito danni fisici per l’esposizione – in qualsiasi modo intervenuta – all’amianto ovvero che sono a rischio per l'esposizione allo stesso.