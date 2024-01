Sequestrati in centro oltre 50 profumi con sostanza tossica

TRIESTE - Nell’ultimo mese del 2023 la polizia locale ha sequestrato in un negozio di Trieste 57 profumi non conformi alla normativa UE e contenenti una sostanza ritenuta tossica per l'organismo umano . Lo dichiara l’assessore comunale alle politiche della sicurezza cittadina Caterina de Gavardo, specificando che durante il periodo degli acquisti natalizi i controlli del nucleo di polizia commerciale hanno rilevato alcune irregolarità in un pubblico esercizio del Borgo Teresiano, gestito da cittadini cinesi. Diversi profumi, infatti, presentavano una sostanza pericolosa per la salute, chiamata “Buthylfenil Methylpropional o BMHCA”. Il regolamento dell’Unione Europea ha infatti vietato la commercializzazione di cosmetici contenenti questa sostanza tossica nel marzo del 2022. Sono stati quindi sequestrati ben 57 confezioni di profumo e il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria ai sensi delle vigenti norme.