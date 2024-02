Maxi sequestro in due negozi del centro: 230 prodotti fuori norma, alcuni per neonati

TRIESTE - Sequestrati 235 prodotti non conformi alla normativa in due negozi del centro, in un'area compresa tra largo Barriera e il Borgo Teresiano. Molti degli elementi sequestrati sarebbero stati destinati ai bambini piccoli. Si tratta di un'operazione della polizia locale, effettuata qualche giorno fa in un supermercato e in un altro negozio del centro. Nel supermarket sono stati trovati 30 prodotti alimentari non conformi alla normativa europea sulle informazioni obbligatorie e sull’etichettatura, 10 di questi riconducibili a latte in polvere per neonati e bambini.

A tutela dei dei più piccoli, gli agenti hanno controllato altri articoli per bambini trovando 13 giocattoli in vendita senza le informazioni e le avvertenze almeno in italiano, come da norma nazionale. I 43 prodotti non conformi sono stati quindi sequestrati e il titolare è stato sanzionato. Alcuni giorni dopo, il controllo in un altro esercizio commerciale ha portato al sequestro di 64 giocattoli privi del marchio CE – che garantisce la sicurezza del prodotto – e 128 senza le informazioni e le avvertenze in lingua italiana. Anche in questo caso il titolare è stato multato.