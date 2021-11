Arrivano i servizi demografici online: ora i certificati si possono scaricare gratis da casa

Ottenere certificazioni anagrafiche oggi è più facile: già da settembre è possibile scaricare dal portale www.comune.trieste.it in pochi passaggi e con la propria identità digitale (Spid o carta d’identità elettronica) i seguenti certificati: Anagrafico di nascita; Anagrafico di morte; Anagrafico di matrimonio; di Cancellazione anagrafica; di Cittadinanza; di Esistenza in vita; di Residenza; di Residenza AIRE; di Stato di famiglia; di Stato di famiglia e di stato civile; di Residenza in convivenza; di Stato di famiglia AIRE; di Stato Libero; Anagrafico di Unione Civile; di Contratto di Convivenza. Il servizio è stato presentato oggi dall’assessore comunale agli Affari Generali, Innovazione tecnologica e transizione digitale Michele Lobianco e dal direttore di Area Lorenzo Bandelli

La nuova modalità è rapida e soprattutto gratuita poiché non è previsto il pagamento del bollo, richiesto invece per il servizio allo sportello, che rimane comunque attivo. I certificati saranno scaricabili almeno fino a tutto il 2022 da casa, dal lavoro o in vacanza ed è anche possibile richiedere il certificato per un’altra persona, basta conoscere cognome, nome e codice fiscale. La modalità non vale per i certificati storici e quelli di stato civile. A due mesi dall’introduzione del servizio sono già state trattate circa 900 domande.

Tutto questo è stato possibile perché nel luglio del 2021 il Comune di Trieste è entrato a far parte dell’Anagrafe nazionale unica (che raccoglie le anagrafi di 8mila comuni italiani) dove gli aggiornamenti saranno consultabili dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate all’Inps e alla Motorizzazione civile. Con la stessa modalità sarà anche possibile inoltrare la richiesta di cambio di residenza online (sempre sul sito del Comune).