Si schianta contro il palo della luce danneggiandolo e poi scappa: sul posto i Vigili del fuoco

Un mezzo, forse un camion, si schianta violentemente contro un palo della luce in località Padriciano, al civico 435/2 e poi si dilegua facendo perdere le tracce. È successo questa mattina, martedì 1 giugno dopo aver sentito un boato i residenti sono accorsi e hanno chiamato I Vigili del fuoco ed Hera Luce, che ha a sua volta avvertito il personale dell'Acegas. Il palo è stato spezzato alla base, senza fortunatamente precipitare sulla casa limitrofa. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che stanno provvedendo a mettere la zona in sicurezza. L'incidente non ha provocato il distacco dell'energia elettrica, che è stata comunque interrotta per un'ora a circa una sessantona di utenze. Il palo è stato rimosso e i cavi sno stati messi temporaneamente su un albero ma nei prossimi giorni sarà installato un nuovo supporto.